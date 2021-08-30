سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور.. زراعة "التبغ" في العمادية تشكو الجفاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-30T16:52:24+0000
بالصور.. زراعة "التبغ" في العمادية تشكو الجفاف

شفق نيوز/ تشتهر منطقة برى كارى بقضاء العمادية في محافظة دهوك، بزراعة التبغ أو ما يعرف محلياً بـ"التتن"، غير أن المزارعين يشكون قلة الانتاج في الموسم الحالي بسبب الجفاف.

وقال مصطفى علي احد مزارعي التبغ في منطقة برى كارى لوكالة شفق نيوز، إن "العملية بعد جني اوراق التبغ تشمل فرش الاوراق ومن ثم تعليق تلك الاوراق حتى تيبس ثم نقوم ببيعه".

وأضاف، "يباع الكيلو الواحد من التبغ ما بين اربعين الى خمسين الف دينار للتجار وهم يقومون ببيعها باكثر من سبعين الفا للكيلو الواحد".

وتابع علي، ان "قرى منطقة برى كارى مشهورة بزراعة التبغ او التتن كون الاجواء ملائمة والارض صالحة لهذه الزراعة ولتوفر المياه ايضا".

بدوره، قال مزارع آخر يدعى صادق فارس من قرية بليتي، إن "قرى برى كارى معروفة بزراعة التبغ، حيت كانت الحكومة العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي تشتري التبغ من هذه القرى وخاصة قرية بليتي وتحولها بالمعامل انذاك الى سجائر كسومر وبغداد وغيرها من السجائر المعروف في العراق".

واشار فارس خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الى "نوعين مميزين للتبغ وهما سرتيروك وكمبول".

وحول الموسم الحالي للتبغ قال إن "الموسم الحالي لم يكن جيدا من حيث النوعية بسبب الجفاف عكس العام الماضي".

related

دهوك.. مساعدات غذائية الى مجمع سكني معزول بسبب كورونا

Date: 2020-04-01 12:38:24
دهوك.. مساعدات غذائية الى مجمع سكني معزول بسبب كورونا

فيديو: فيضان نهر "رو ى شين" يجرف معدات تابعة لحزب العمال الكوردستاني

Date: 2021-03-28 12:33:17
فيديو: فيضان نهر "رو ى شين" يجرف معدات تابعة لحزب العمال الكوردستاني

هزة ارضية تضرب مدينة في اقليم كوردستان

Date: 2020-08-14 11:16:35
هزة ارضية تضرب مدينة في اقليم كوردستان

تستخدم للغذاء والدواء.. ازدهار سوق بيع الأعشاب في العمادية (صور)

Date: 2021-04-06 11:10:53
تستخدم للغذاء والدواء.. ازدهار سوق بيع الأعشاب في العمادية (صور)

قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

Date: 2020-09-18 10:44:43
قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

حكومةالإقليم: 70 قرية في دهوك بلا كهرباء جراء القتال الدائر بين تركيا وحزب العمال

Date: 2021-04-27 11:16:55
حكومةالإقليم: 70 قرية في دهوك بلا كهرباء جراء القتال الدائر بين تركيا وحزب العمال

صور.. طواحين العمادية تجذب الباحثين عن نكهة "السمسم المحمّص"

Date: 2020-10-21 16:57:48
صور.. طواحين العمادية تجذب الباحثين عن نكهة "السمسم المحمّص"

دهوك.. أصحاب محال الحلويات يشكون ضعف الإقبال ويدعون لفتح المحافظة أمام السائحين

Date: 2021-05-07 13:23:16
دهوك.. أصحاب محال الحلويات يشكون ضعف الإقبال ويدعون لفتح المحافظة أمام السائحين