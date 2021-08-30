بالصور.. زراعة "التبغ" في العمادية تشكو الجفاف

شفق نيوز/ تشتهر منطقة برى كارى بقضاء العمادية في محافظة دهوك، بزراعة التبغ أو ما يعرف محلياً بـ"التتن"، غير أن المزارعين يشكون قلة الانتاج في الموسم الحالي بسبب الجفاف.

وقال مصطفى علي احد مزارعي التبغ في منطقة برى كارى لوكالة شفق نيوز، إن "العملية بعد جني اوراق التبغ تشمل فرش الاوراق ومن ثم تعليق تلك الاوراق حتى تيبس ثم نقوم ببيعه".

وأضاف، "يباع الكيلو الواحد من التبغ ما بين اربعين الى خمسين الف دينار للتجار وهم يقومون ببيعها باكثر من سبعين الفا للكيلو الواحد".

وتابع علي، ان "قرى منطقة برى كارى مشهورة بزراعة التبغ او التتن كون الاجواء ملائمة والارض صالحة لهذه الزراعة ولتوفر المياه ايضا".

بدوره، قال مزارع آخر يدعى صادق فارس من قرية بليتي، إن "قرى برى كارى معروفة بزراعة التبغ، حيت كانت الحكومة العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي تشتري التبغ من هذه القرى وخاصة قرية بليتي وتحولها بالمعامل انذاك الى سجائر كسومر وبغداد وغيرها من السجائر المعروف في العراق".

واشار فارس خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الى "نوعين مميزين للتبغ وهما سرتيروك وكمبول".

وحول الموسم الحالي للتبغ قال إن "الموسم الحالي لم يكن جيدا من حيث النوعية بسبب الجفاف عكس العام الماضي".