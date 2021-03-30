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بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T17:33:52+0000
بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا

شفق نيوز/ عقد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية الفرنسي، لبحث عدد من الملفات والعلاقات المشتركة.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع بالوزير الفرنسي جان ايف لودريان، وجرى مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الكوردستانية الفرنسية وسبل تطويرها، إلى جانب بعض الملفات المشتركة وأبرزها القضاء على تنظيم داعش.

وبدأ رئيس إقليم كوردستان أمس الأثنين بزيارة رسمية إلى فرنسا يرافقه فيها كل من فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفلاح مصطفى مستشار العلاقات الخارجية.

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