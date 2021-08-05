بالصور. رئيس إقليم كوردستان يشارك في مراسم تنصيب رئيسي

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على رأس وفد رفيع من الاقليم، اليوم الخميس، في مراسم أداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين القانونية امام مجلس الشورى الايراني.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني شارك مساء اليوم الخميس في طهران في مراسم أداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين القانونية في مجلس الشورى الايراني".

واضاف البيان ان بارزاني وخلال زيارته الرسمية الى طهران من المقرر ان يجتمع يوم غد الجمعة مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وكبار المسؤولين الايرانيين.

وكان بارزاني قد وصل قبل ظهر الخميس إلى طهران على رأس وفد ضم رئيس ديوان رئاسة الاقليم ووزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير الثقافة والشباب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم.