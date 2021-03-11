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بالصور.. ديرك تستذكر ضحايا انتفاضة 12 آذار بإيقاد الشموع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-11T16:44:02+0000
بالصور.. ديرك تستذكر ضحايا انتفاضة 12 آذار بإيقاد الشموع

شفق نيوز/ استذكر أهالي مدينة ديرك الكوردية في أقصى شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، ضحايا انتفاضة 12 آذار في مدينة القامشلي، بإيقاد الشموع في شوارع أحياء المدينة وأمام المحال التجارية والاسواق تخليداً لذكراهم.

ويصادف يوم غد 12 آذار الذكرى السنوية السابعة عشر لانتفاضة القامشلي التي قتل فيها أكثر من 30 مدنياً على يد قوات النظام السوري.

وفي يوم 12 آذار 2004 أطلقت قوات النظام السوري الرصاص الحي على مشجعي فريق الجهاد الكوردي أثناء متابعتهم لمباراة كرة قدم بين فريقي نادي الجهاد من القامشلي ونادي الفتوة من دير الزور، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وعلى إثرها خرج الكورد في عموم المدن الكوردية في سوريا بانتفاضة ونزلوا إلى الشوارع حتى وصلت التظاهرات إلى العاصمة دمشق في "زورآفا" الحي الكوردي.

وطالب المتظاهرون الكورد النظام السوري بالكف عن سياساته الاجرامية ضدهم والاعتراف بحقوقهم، كما طالبوه بمحاسبة مرتكبي مجزرة القامشلي، ألا أن النظام السوري رد عليهم بمزيد من الرصاص الحي، وقمع جميع التظاهرات باعتقال المتظاهرين وقتل المزيد من المدنيين في مدن كوردية عديدة.

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