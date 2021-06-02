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بالصور.. دوريتان روسية وأمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T10:01:09+0000
بالصور.. دوريتان روسية وأمريكية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات الأمريكية يوم الأربعاء دوريتين منفصلتين في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية لوكالة شفق نيوز، "وصلت دورية روسية إلى الجسر الروماني على نهر دجلة، وعادت أدراجها مباشرة".

وأضاف المصدر أن "الدورية الروسية كانت مؤلفة من مدرعتين عسكريتين دون غطاء جوي".

في الأثناء، سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية مؤلفة من أربع مدرعات، برفقة حوامتين (هليكوبتر) بريف ديرك الشرقي على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

وقال مصدر محلي من قرية الزهيرية بريف ديرك الشرقي على نهر دجلة لوكالة شفق نيوز إن "دورية أمريكية وصلت إلى القرية وقابل الجنود الأمريكان السكان الذين قدموا شكواهم لهم، بعدم سماح تركيا لهم الاقتراب من نهر دجلة". 

وسيرت الشرطة الروسية دوريتين، يومي السبت والاثنين الماضيين، بريف ديرك الشمالي على حدود الإدارة الذاتية وتركيا، كما وسيرت القوات الأمريكية دوريتين يومي السبت الماضي وأمس الثلاثاء في ريف ديرك الشمالي أيضاً.

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