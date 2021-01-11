بالصور.. دهوك تبني أعشاشاً لحماية الطيور البرية من البرد والثلوج

شفق نيوز/ اعلنت مديرية بيئة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بناء أعشاش لحماية الطيور في فصل الشتاء من البرد والثلوج في منطقة زاويته شمالي المحافظة.

وقال مدير بيئة دهوك دلشاد عبدالرحمن في حديث لوكالة شفق نيوز، إن دائرة البيئة وبالتعاون مع منظمة زين قامت ببناء ثلاثين عشا للطيور المختلفة في المنطقة وعلى مساحة عشرة دونمات، موضحا ان الهدف من بناء هذه الاعشاش هو للحفاظ على مختلف انواع الطيور المتنوعة في المنطقة وحمايتها وتكاثرها، مبينا ان المشروع تضمن ايضا نافورات واماكن خاصة لتجميع المياه فيها.

واشار مدير بيئة دهوك الى ان المشروع اقيم في بارك للبيئة بناحية زاويته كتجربة اولى لحماية الطيور.