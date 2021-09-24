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بالصور.. دعم فرنسي "كبير" لمدينة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-24T14:45:30+0000
بالصور.. دعم فرنسي "كبير" لمدينة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت إدارة قضاء دوكان في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، زيارة وفد فرنسي للقضاء، برئاسة قنصل فرنسا في أربيل، وذلك لاختتام دورة السباحة النهرية التي أقيمت في دوكان بدعم من فرنسا.

واختتمت في وقت سابق من اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات فرق الإنقاذ النهرية العراقية، والتي أقيمت في دوكان منذ عامين بدعم من قبل فرنسا.

إدارة القضاء وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أوضحت أن "إحدى الفرق المشاركة بالدورة كانت تابعة للدفاع المدني في قضاء دوكان وكان الهدف من الدورة هو تمكين وتطوير مهارات الشرطة النهرية وخصوصا السباحين في إنقاذ وانتشال الجثث الغارقة خصوصا وأن بحيرة دوكان شهدت في الآونة الأخير غرق العديد من السياح".

وأضافت أن "جملة من الاحتياجات تم تقديمها لفريق الإنقاذ النهري في دوكان من قبل دولة فرنسا، ستسهم في تسهيل عمل فرق الإنقاذ، كما وقدمت فرنسا خدمات مهمه في المجال الثقافي لمدينة دوكان".

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