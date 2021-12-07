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بالصور.. أداء صلاة الاستسقاء في عدة مدن بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T16:30:40+0000
بالصور.. أداء صلاة الاستسقاء في عدة مدن بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدى رجال دين ومواطنون في مدينة السليمانية وقضاءي سيد صادق وبنجوين، الثلاثاء، صلاة الاستسقاء بسبب تأخر هطول الأمطار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن رجال الدين وأهالي بعض المناطق في السليمانية وحلبجة أدوا صلاة الاستسقاء بمشاركة أعداد من الرجال والنساء والأطفال.

وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة، يصليها المسلمون طلبًا لنزول المطر، وهي ركعتان تصلَّيان جماعة بإمام.

وقال أحد المصلين لوكالة شفق نيوز، إن "موسم الامطار قد شهد العام الحالي شحا، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على الزراعة ومناسيب المياه، صلينا الاستسقاء وتوجهنا بالدعاء لله بأن يرزقنا الامطار لتسقي الزرع".

يذكر أن مزارعين شكو من قلة هطول الأمطار في عدد من مناطق إقليم كوردستان، وسط مخاوف من حدوث جفاف.

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