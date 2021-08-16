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بالصور.. حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم للنازحين بديرك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-16T16:19:07+0000
بالصور.. حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم للنازحين بديرك

شفق نيوز/ بدأت يوم الاثنين حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم نوروز للنازحين في ريف ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، للأشخاص الذين تجاوزوا 55 عاماً وممن يعانون من أمراض مزمنة.

وقال فاضل عبدالله مسؤول اللقاحات في المركز الصحي في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، إن "30 شخصاً تلقوا اللقاح في مخيم نوروز، 9 منهم للمرة الثانية و21 شخصا جديدا".

وتابع أن "اللقاحات هي من نوع استرازينيكا البريطاني، وهي مقدمة من هيئة الصحة السورية".

وذكر عبدالله  أنه "من المقرر بدء التطعيم يوم غد الثلاثاء ، في كل من مدينة رميلان وكركي لكي (معبدة)".

ويوم أمس الأحد تلقى 42 شخصا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في مخيم روج جنوبي مدينة ديرك .

يذكر إن مخيم نورو يقطنه 565 عائلة نازحة من سري كانييه (رأس العين) وتل التمر فرت من القصف التركي، ومخيم روج يقطنه 1000 عائلة، جنوب مدينة ديرك .

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