بالصور.. أجواء الاحتفال بنوروز في القامشلي

شفق نيوز/ عمت الاحتفالات المدن والبلدات والقرى الكوردية في سوريا مساء يوم السبت عشية نوروز الذي يعد عيدا قوميا ورأس السنة الكوردية الجديدة.

ورغم تصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا إلا أن الاحتفالات والتجمعات عمت كافة المناطق الكوردية من بينها القامشلي كبرى المدن الكوردية في سوريا.

ووسط اجواء احتفالية، أوقد الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا شعلة نوروز بمدينة القامشلي وتخلله تنظيم حفلات الرقص والدبكة الكوردية.

ويشعل الكورد حول العالم في ليلة 21 آذار/ مارس من كل عام النيران على قمم الجبال وفوق التلال وفي المدن ضمن الطقوس الاحتفالية بقدوم عيد نوروز وحلول العام الكوردي الجديد.