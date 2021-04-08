بالصور.. بدء سريان الحظر الجزئي في دهوك

شفق نيوز/ بدأ سريان حظر التجوال الجزئي في محافظة دهوك في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء يوم الخميس.

وانتشرت مفارز القوى الامنية في الطرق الرئيسية في مركز المدينة والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة دهوك.

وكان هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك قد أعلن في مؤتمر الصحفي بوقت سابق الخميس، أن الاجهزة الامنية ستنفذ قرارات وزارة الداخلية بفرض حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا على ان يستمر الحظر الجزئي الى الثاني عشر من نيسان الجاري.

وأشار سليمان إلى أن القوات الامنية ستتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاجراءات الحظر.

وتأتي إجراءات الحظر على خلفية زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان؛ حيث سجلت وزارة الصحة في الاقليم مؤخرا اكثر من الف اصابة بفيروس كورونا يوميا؛ النسبة الاكبر من هذه الاصابات سجلت في محافظة دهوك.