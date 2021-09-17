بالصور.. بارزاني يزور أكاديمية بريطانية تحتضن طلبة عراقيين

شفق نيوز/ في آخر محطات زيارته للندن، زار نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء يوم الجمعة، أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية كبرى الاكاديميات العسكرية المعروفة على المستوى العالمي، حيث يخوض عدد من طلبة إقليم كوردستان والعراق دراستهم وتنشئتهم وإعدادهم وتدريباتهم.

وأفادت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، بأن مسؤولي الأكاديمية قدموا لبارزاني نبذة عن أعمال ومهام هذه المؤسسة الأكاديمية والعسكرية التي تعد قادة وضباطاً عسكريين أكاديمياً وميدانياُ، وتحدثوا عن برنامج يستفيد منه العراق وإقليم كوردستان، ويضم مشاركين من أغلب دول العالم، وينمي إلى جانب الدراسة الأكاديمية جانب التدريب والتمرين الجسدي للمشتركين.

من جانبه، أكد بارزاني على أهمية وضرورة مشاركة واستفادة إقليم كوردستان، في إطار العراق، من هذه الفرص.

وفي لقاء مع المشتركين العراقيين، ثم لقاء خاص مع المشتركين من إقليم كوردستان، بارك فخامته للمشتركين راجياً لهم النجاح، عاداً مشاركتهم مهمة وموضع اهتمام من جانب إقليم كوردستان، معبراً عن الأمل في استمرار وزيادة المشاركة من إقليم كوردستان، شاكراً الحكومة البريطانية على إتاحة هذه الفرصة.

وفي ختام الزيارة، دوّن رئيس إقليم كوردستان مذكرة في دفتر مذكرات الشخصيات والزائرين وضيوف الأكاديمية، وأثنى على مسؤولي الأكاديمية.