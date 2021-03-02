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بالصور.. الإدارة الذاتية تحتفل بيوم المرأة العالمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T17:30:10+0000
بالصور.. الإدارة الذاتية تحتفل بيوم المرأة العالمي

شفق نيوز/ أقامت قوات الأمن الداخلي - المرأة (أسايش المرأة) وقوات حماية المرأة في الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأقيمت الاحتفالية في ملعب مدينة رميلان على بعد 70 كيلومترا من القامشلي كبرى المدن الكوردية في سوريا بحضور المئات من النسوة في سلك الأمن الداخلي والأجهزة الأخرى.

وقالت حليمة محمود رئيسة قوى الأمن الداخلي - المرأة في شمال و شرق سوريا، خلال المناسبة، "نبارك اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا".

وتابعت أن "يوم الثامن من آذار يوم تاريخي لنا، يوم المقاومة، وبفضل فكر المرأة الحرة ونضالها منذ عشرات السنين وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضافت محمود، "نحتفل بعيد المرأة من بداية آذار ولغاية الثامن من آذار، ونشاطاتنا مستمرة في هذه الايام الثمانية، وبروح المرأة سنستمر في النضال لنيل حياة حرة وكريمة".

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