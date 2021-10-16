بالصور.. المحاضرون المجانيون يجددون احتجاجاتهم في السليمانية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية أسوة بأقرانهم، محذرين من "انهيار" العملية التربوية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحاضرين تظاهروا أمام مبنى مديرية تربية السليمانية، ومديرية تربية قضاء جمجمال، غربي السليمانية، صباح اليوم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم.

وحذّر المتظاهرون من "انهيار" القطاع التربوي في المحافظة وحمّلوا حكومة إقليم كوردستان مسؤولية ذلك مع اتهامهم لها بـ"إهمال" هذا القطاع.

وقال المحاضر المجاني، هاوكار محمد، لشفق نيوز "نحن مستمرون بالتظاهرات لحين الاستجابة لمطالبنا المشروعة، وعلى الحكومة أن تستجيب لهذه المطالب وتعالج المشكلة التي دفعنا ثمنها نحن المحاضرين المجانيين".

وتمنح وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان أموالاً للمحاضرين مقابل القائهم عددا من المحاضرات في المدارس، بينما قررت الحكومة الاتحادية قبل أشهر التعاقد مع المحاضرين المجانيين في المدن العراقية الأخرى لمدة عام واحد، بعدما خرج الآلاف منهم في تظاهرات بمناطق مختلفة.