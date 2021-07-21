بالصور.. السليمانية تغلق مطاعم غير ملتزمة بالإجراءات الصحية

شفق نيوز/ اعلنت اللجان المشتركة لمراقبة الاسواق والمحال التجارية في قائممقامية مدينة السليمانية، يوم الاربعاء، انها اتخذت اجراءات صارمة في ايام العيد بحق من يخالف الضوابط والتعليمات الصحية.

وقال رئيس اللجان المشتركة في قائمقامية السليمانية سوران عبد الغفور وهو يغلق عددا من المطاعم في شارع سالم لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ اليوم الاول من العيد ولجان مراقبة الاسواق في قائممقامية السليمانية تراقب المحال والمطاعم وتتخذ اجراءاتها القانونية ضد المخالفين بغلق المحال وفرض غرامات عليهم".

واضاف، "اليوم كما ترون اغلقنا عددا من المطاعم التي خالفت الشروط الصحية لمدة اسبوع، وندعو الجميع الى الالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة نحن نستقبل السياح من كل انحاء العراق وهو واجب اخلاقي اولا وحياة الناس ليست رخيصة نأمل ان يكون عيدا سعيدا للجميع".

من جانبه، قال شورش كمال عضو لجنة الصحة في اللجنة المشتركة في قائممقامية السليمانية لوكالة شفق نيوز، "نحن كلجان مراقبة في قائممقامية السليمانية وخلال ايام العيد نباشر اعمالنا بمراقبة الاسواق بتنفيذ التعليمات الصحية لخدمة المواطن وخاصة في المطاعم والكافتريات".

وتابع، "اليوم اغلقنا منذ الصباح اثنين من المطاعم في شارع سالم "سهولكه" لعدم التزامهم بالتعليمات الصحية وسيتم غلقها لمدة اسبوع وسيتم التعامل معم بالقانون".

يذكر ان قائمقامية السليمانية اعلنت في وقت سابق انها ستشكل لجاناً من ممثلي مديريات الشرطة والمرور والصحة لمراقبة الاسواق والاماكن السياحية خلال عيد الاضحى.