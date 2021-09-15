بالصور.. السليمانية تحتضن ملتقى تجارياً بين شركات محلية وتركية

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، اليوم الأربعاء، ملتقى اقتصادي بين الشركات المحلية والشركات التركية لتعزيز التعاون التجاري بينها.

وحضر الملتقى الاقتصادي، الذي بحث تعزيز التبادل التجاري، أعضاء غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصدرين والمستوردين في السليمانية وممثلي عدد كبير من الشركات التركية ورجال الاعمال والمستثمرين.

وقال شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في محافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر عقد بمشاركة 40 شركة تركية و50 شركة محلية في مختلف مجالات الإعمار والبناء بهدف الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية في تطوير البنى التحتية لمحافظات إقليم كوردستان".

وأضاف أن "مجيء رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك الى السليمانية خطوة مهمة جدا لتعزيز التعاون التجاري".

وتابع شيخ عبد الرحمن، "نتمنى ان يصبح هذا الملتقى الاقتصادي عاملا لتعزيز التعاون والتنسيق بين التجار ورجال الاعمال المحليين والاتراك"، مشيرا الى ان "الملتقى سيتضمن توقيع العديد من مذكرات تفاهم بين الجانبين".

ولفت الى ان "الشركات التركية التي تزور مدينة السليمانية شركات رصينة ومعروفة ولدى اقليم كوردستان نسبة جيدة من التبادل الجاري مع دولة تركيا".