بالصور.. البيشمركة تشارك الأهالي في تنظيف "شريان خانقين" من الحشائش

شفق نيوز/ شاركت قوات من البيشمركة، يوم السبت، في الحملة الشعبية لتنظيف نهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى التي انطلقت امس بعد إرجاء تطهير النهر من قبل وزارة الموارد المائية تخوفا من الجفاف والعطش.

وقال عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من مقر الإسناد الثاني للبيشمركة المرابط قرب نهر الوند شاركت الاهالي بالحملة الشعبية لتنظيف نهر الوند من الادغال والحشائش الكثيفة واعادته الى جماليته التي تعد عنوان وهوية وخانقين".

واكد عبدالله "استمرار الحملة الشعبية لتنظيف النهر لليوم الثاني على التوالي وسط مشاركة واسعة حققت نتائج ايجابية وخطوات كبيرة في عمليات التنظيف"، مشيرا الى "استقدام الاهالي لآلية جرافة "شفل" خلال عمليات التطهير وبتمويل من نفقاتهم الخاصة".

واعتبر عبدالله الحملة الشعبية لتطهير نهر الوند(شريان خانقين) "رسالة احتجاج" الى الجهات المعنية بسبب القصور والتباطؤ في تطهير نهر الوند والحفاظ على جماليته رغم الازمة المائية الخانقة"، موضحا أن "مطالب التطهير والكري اطلقت منذ فترات طويلة دون اتخاذ اي خطوات جادة من قبل الجهات المسؤولة".

ويشكو الاهالي من طمس جمالية نهر الوند جراء الأدغال الكثيفة اثرت بشكل كبير على جمالية نهر الوند وخانقين بشكل عام.

ويسمى نهر الوند (باللغة الكوردية: چەم ئەڵوەن، Çemê Elwen‏) (وبالفارسية: رود الوند، وأحياناً يسمى "نهر الوند") هو نهر يبلغ طوله 150 كم، وينبع من جبال زاجروس بإيران، ثم ينساب غرباً في محافظة كرمانشاه، حيث يمر بِمدُن قصر شيرين ومدينة حلوان، ثم يتجه غرباً فيدخل العراق عند مدينة خانقين ليصب في نهر ديالى، الذي يصب بدوره في دجلة.

وسمي نهر الوند بهذا الاسم نسبة إلى القائد الوند ميرزا أوغلو هو من أحفاد السلطان حسن قوصون (السلطان حسن الطويل) مؤسس دولة آق قويونلو.

لقد قُتل القائد الوند ميرزا أوغلو في إحدى المعارك على ضفاف النهر وليّسمّى النهر بعدئذ تيمّناً باسمه وتخليدا لذكراه بنهر الوند