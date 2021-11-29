بالصور.. اقامة صلاة الاستسقاء في دهوك

شفق نيوز/ اقيمت، اليوم الاثنين، في محافظة دهوك صلاة الاستقساء بمشاركة مئات المصلين.

وقال نائب مدير اوقاف دهوك عبدالرزاق كوفلي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الاوقاف والشؤون الدينية وبالتنسيق مع فرع دهوك لاتحاد علماء الدين اقامت مراسم صلاة الاستقساء بمشاركة مئات المصلين من مناطق مختلفة من المحافظة".

واضاف كوفلي ان "المصلين دعوا الله سبحانه وتعالى الى بث الخير على الامة جمعاء بالامطار كون الموسم الحالي يشهد جفافا الى الان من حيث قلة الامطار والثلوج".

يذكر ان دهوك وعموم كوردستان والعراق تشهد جفافا منذ عامين وهو ما ادى الى انخفاض نسبة المياه في السدود والانهر وجفاف العيون.