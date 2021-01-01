بالصور.. افتتاح معرض للأعمال اليدوية في السليمانية

شفق نيوز/ افتتح معرض للأعمال اليدوية الإيرانية في مجمع "مجدي مول" التجاري في مدينة السليمانية ويستمر لغاية شهر آذار المقبل، بمشاركة أكثر من 14 قسما متنوعا من اعمال مختلفة من التراث الايراني.

وقال مسؤول المعرض حميد اكبري من مدينة همدان لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض افتتح للمرة الثانية في السليمانية لعرض المنتجات اليدوية الايرانية من اغلب المحافظات".

وأضاف أن "المعروضات عبارة عن اعمال فنية مختلفة (تحف, ازياء, اكسسوارات وحلي, ولوحات, وحلويات ) ويستمر لمدة 3 اشهر".

وأشار اكبري إلى أن "الهدف من المعرض إنشاء سوق لبيع هذة الاعمال والاستفادة منها ماديا بفرق العملة والحركة التجارية النشطة".