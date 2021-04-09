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بالصور.. ازدحام خانق في مداخل ديرك الكوردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-09T18:18:17+0000
بالصور.. ازدحام خانق في مداخل ديرك الكوردية

شفق نيوز/ تشهد الحواجز الأمنية في مداخل مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا ازدحاماً شديداً بعد الرابعة مساءً، نتيجة تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا وفرض حظر تجوال جزئي في أغلب المدن.

وقال الاداري في أمن الحواجز لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا /أسايش ديرك دلكش رسول لوكالة شفق نيوز، "نتقيد بجميع القرارات الصادرة من الادارة الذاتية وهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، فجميع حواجزنا تشهد حركة طبيعية من ساعات الصباح ولغاية الرابعة مساءً ".

وتابع رسول، "يتم اغلاق الحواجز في تمام الرابعة مساءً تطبيقاً لقرارات هيئة الصحة، ويتم توقيف حركة السير، حيث يمنع الدخول إلى مدينة ديرك والخروج منها، باستثناء الحالات الحرجة والطوارئ والمنظمات الانسانية والآليات العسكرية".

وشدد رسول على ضرورة "التقيد بتعليمات هيئة الصحة وقوانين الحظر وناشد المواطنين بتقليل حركة النقل بين المدن وفي الأسواق إلا للضرورة".

وفرضت الادارة الذاتية حظر تجوال جزئي على مدينة ديرك من الثلاثاء الفائت ولغاية الاثنين القادم 12 نيسان 2021 في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

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