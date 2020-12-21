بالصور.. احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الميلاد في "ديرك"

شفق نيوز/ نظمت كنيسة الاتحاد الانجيلية في مدينة ديرك ذات الأغلبية الكوردية أقصى شمال شرقي سوريا، الاثنين، احتفالية للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت سوسن عيسى من خدام كنيسة الاتحاد لوكالة شفق نيوز إنه تم تنظيم الاحتفالية بمناسبة قدوم ميلاد يسوع في صالة الكنيسة بمدينة ديرك وبحضور عدد من الاطفال.

وأوضحت، أن "الاحتفال اقتصر على 100 طفل فقط بسبب قيود فيروس كورونا"، مبينة أنهم كانوا ينظمون كرنفالات كل سنة وبمشاركة أعداد كبيرة من أطفال المدينة ويجوبون الشوارع.

وتضمن الحفل عدة فقرات، من بينها غناء ترانيم وتوزيع وجبة غداء على الأطفال، وجرى اختتامه بتوزيع هدايا عليهم من قبل شخصية بابا نويل.

يذكر أن جميع الاحتفالات والمناسبات التي كان يُفترض تنظيمها هذا العام، تم إلغاؤها أو حضور عدد محدود من المدعوين بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا.