سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالرغم من قلة تلقي اللقاحات.. مدينة في كوردستان بلا كورونا منذ ثلاثة أسابيع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-14T16:33:53+0000
بالرغم من قلة تلقي اللقاحات.. مدينة في كوردستان بلا كورونا منذ ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ أعلنت ادارة كَرميان التابعة لاقليم كوردستان، عن تلاشي إصابات كورونا خلال الأسابيع الماضي، على الرغم من قلة الإقبال نحو اللقاحات.

وقال مدير عام صحة كَرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، "لم نسجل أي إصابة بكورونا منذ أكثر من 3 أسابيع، باستثناء مصاب واحد في مركز الحجر تماثل للشفاء وسيخرج قريبا".

ورغم تلاشي الإصابات وحملات التوعية الا ان جمال اشر ضعفا كبيرا في الإقبال نحو اللقاحات بسبب ضعف الوعي الصحي وحملات التوعية مشيرا الى ان نسبة الملحقين ضد كورونا في كرميان لم تتجاوز 30%.

واكد جمال عدم وجود أي مشاكل او نقص بتأمين لقاحات كورونا، وان كميات وحصص اللقاحات مؤمنة ومستمرة وبشكل منتظم داعيا المواطنين الى تعاطي اللقاحات وتفادي أي إصابات مفاجئة ربما لا يمكن احتواءها بسبب قلة الوعي وتجاهل خطر كورونا الذي لازال قائما.

related

مدينة كوردستانية تشهد ارتفاعاً بإصابات كورونا لخمسة أضعاف

Date: 2022-01-14 07:40:35
مدينة كوردستانية تشهد ارتفاعاً بإصابات كورونا لخمسة أضعاف

البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

Date: 2019-12-06 11:06:23
البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

مرض غريب يصيب اطفالاً في دهوك عقب تعافيهم من فيروس كورونا

Date: 2020-10-18 13:33:59
مرض غريب يصيب اطفالاً في دهوك عقب تعافيهم من فيروس كورونا

كورونا في كوردستان.. ارتفاع باعداد الوفيات وانخفاض بالاصابات

Date: 2021-11-21 12:53:17
كورونا في كوردستان.. ارتفاع باعداد الوفيات وانخفاض بالاصابات

كوردستان تسجل 6 وفيات وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-07-05 13:32:19
كوردستان تسجل 6 وفيات وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

Date: 2021-07-23 15:36:02
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

أربيل تعلن تسهيلات جديدة في الإجراءات الخاصة بوباء كورونا

Date: 2021-05-16 19:32:28
أربيل تعلن تسهيلات جديدة في الإجراءات الخاصة بوباء كورونا

اقليم كوردستان.. ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا

Date: 2022-01-09 17:38:56
اقليم كوردستان.. ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا