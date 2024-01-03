بالذكرى 41 لتأسيسها.. نقابة فناني كوردستان: الدعم المالي متوقف منذ 2013

شفق نيوز/ طالب نقيب فناني إقليم كوردستان في السليمانية، رۆژگار کمال، اليوم الأربعاء، حكومة الإقليم بدعم الفنانين في مختلف المجالات، مؤكداً تأثير الأزمة المالية على الحركة الفنية ونوعية الأعمال.

وقال کمال في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس نقابة فناني كوردستان نهنىء جميع الفنانين في مختلف المجالات بهذا العيد الأغر ونتمنى أن يكون هذا العام عام تحقيق الأمنيات".

وأضاف "ندعو بهذه المناسبة حكومة الإقليم إلى دعم الفنانين وفروع النقابة في المحافظات الخمس (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكركوك)"، مشيراً إلى "توقف الدعم المالي لفروع النقابة منذ نهاية عام 2013 جراء الحرب على داعش".

وتابع "حكومة الإقليم كانت سابقاً تمنح للفنانين ولفروع النقابة منح مالية لإقامة أعمال ونشاطات فنية ولمساعدة بعض الفنانين لكن توقف هذا الدعم بصورة كاملة منذ عام 2013"، مؤكداً أنه "حتى الدعم الذي كان يقدم للفنانين الرواد من قبل وزراة الثقافة والبالغ 300 ألف دينار شهرياً توقف هو الآخر".

وبين کمال أن "إيقاف الدعم المالي وتأثير الأزمة المالية كان لهما وقع كبير على حياة الفنانين من جهة، وعلى نوعية الأعمال الفنية من جهة أخرى، لهذا نكرر دعواتنا لحكومة الإقليم بدعم الحركة الفنية في عموم مناطق إقليم كوردستان".