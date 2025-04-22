بالذكرى الـ127 للصحافة الكوردية مسرور بارزاني يجدد الالتزام بحرية العمل الصحفي

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام الحكومة بحرية العمل الإعلامي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ127 ليوم الصحافة الكوردية وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في رسالته، إنه "في ذكرى يوم الصحافة الكوردية مع صدور العدد الأول لصحيفة (كوردستان) على يد الأمير الراحل مقداد مدحت بدرخان، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع الصحفيين في كوردستان، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح".

واضاف أنه "بهذه المناسبة، تجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها بحرية التعبير والعمل الإعلامي والصحفي، وبتهيئة السبل أمام الإعلاميين لأداء مهامهم بمهنية ومسؤولية، مع الالتزام بالقوانين وأخلاقيات المهنة والمعايير الصحفية الدولية، والنأي برسالتهم وعملهم الإعلامي عن أي شكل من أشكال التشهير أو الخطاب غير اللائق".

واعرب مسرور بارزاني عن تطلعه، بأن "يرتقي صحفيو كوردستان لمستوى مهنتهم النبيلة، وأن يضطلعوا بدورهم الفاعل في توعية المجتمع ونقل الحقائق بدقة وموثوقية، وأن يكونوا عوناً للحكومة في دعم مسيرة الإصلاح وتشخيص ورصد الأخطاء ومكامن النقص لمعالجتها".