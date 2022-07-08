بالحلوى ودليل سياحي.. دهوك تستقبل سائحي الوسط والجنوب (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، استقبال لجانها آلاف السياح من محافظات الوسط والجنوب بالحلوى ودليل سياحي.

وقال مراسل شفق نيوز إن لجاناً تابعة لدائرة السياحة في محافظة دهوك استقبلت آلاف السياح من محافظات وسط وجنوب العراق بالحلوى ومياه الشرب، مبينا ان اللجان زودت السائحين بكتب الدليل السياحي في نقطة تفتيش عند بداية دخول المحافظة.

من جهته؛ قال مسؤول اعلام دائرة السياحة ريوار محمد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظة أكملت استعداداتها لاستقبال السياح خلال أيام عيد الأضحى"، متوقعا قدوم "أكثر من 50 الف سائح الى المدينة".