بالجرم المشهود.. القبض على عصابة للسطو والسرقة في أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يشكلون عصابة للسطو والسرقة على أصحاب محال الصيرفة في المدينة، بالجرم المشهود أثناء سرقة عدد من السيارات التي يستخدمونها في عملياتهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إجراء تحريات من قبل فريق الجرائم التابع للمديرية، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين هم (م.ح.خ) و(ج.ح.خ) و(د.م.س)، بتهمة تنفيذ عمليات سرقة واعتراض طريق عدد من المواطنين من الذين يملكون محال لتصريف العملات في المدينة".

ولفتت المديرية، إلى أن المتهمين قاموا "بمراقبة أصحاب المحال، وهاجموهم في طريق عودتهم إلى منازلهم، وقاموا بمنعهم من المرور وسلبوا منهم جميع أموالهم".

وبينت أن المتهمين "تم ضبطهم أثناء قيامهم بسرقة عدد من السيارات، حيث قاموا بتبديل لوحات تلك السيارات واستخدموها في تنفيذ جرائم أخرى من اعتراض وسرقة بحق المواطنين".

وأوضحت أن المتهمين "عند القبض عليهم، تم العثور بحوزتهم على عدة أسلحة غير مرخصة، وعدد من لوحات السيارات المزيفة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات مسروقة".

وأكدت أن "المتهمين لديهم سوابق جنائية وقد سبق أن تم اعتقالهم ونالوا عقوبات قانونية"، مناشدة "جميع المواطنين الذين لديهم شكاوى قانونية ضدهم بزيارة المديرية".