بالجرم المشهود .. القبض على شخص سرق عدة مساجد في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص بتهمة سرقة صناديق تبرعات للأعمال الخيرية من داخل عدة مساجد في إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد سرقة صناديق التبرعات الخيرية داخل مسجدين في السليمانية، قامت قوات الشرطة بالتحقيق في الموضوع ومراقبة المساجد، واخيراً تم التمكن من إلقاء القبض على المتهم أثناء قيامه بالسرقة من قبل مفارز مكتب مكافحة الجريمة في منطقة "إبراهيم أحمد".

وأشار البيان إلى احتجاز المتهم المدعو (ب، ل، ع) مواليد العام 203 بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي، وخلال التحقيقات اعترف على نفسه بسرقة صناديق التبرعات من عدة مساجد في مدينتي السليمانية واربيل.