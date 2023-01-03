بالجدول .. وزارة المالية في إقليم كوردستان تطلق رواتب شهر كانون الأول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء جدول توزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر كانون الأول الماضي من العام 2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول في الرابع من الشهر الحالي و ستنتهي في 25 من نفس الشهر".

واضاف البيان ان " وزارة الصحة ستكون أول وزارة و سيكون المتقاعدون العسكريون اخر فئة تستلم الرواتب".