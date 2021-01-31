بالتنسيق مع كوردستان.. إفتتاح مكتب إقامة في مخيم للاجئين السوريين شرقي دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في العراق، يوم الاحد، عن افتتاح مكتب للإقامة في مخيم "بردرش" للاجئين السوريين شرقي دهوك.

وقال مسؤول اعلام المفوضية فراس الخطيب لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من افتتاح مكتب الإقامة في المخيم هو تسهيل حصول اللاجئين على تسجيل الإقامات دون ان يقطعوا مسافات طويلة للحصول على الاقامة".

وأضاف أن "المشروع اقيم بدعم من المفوضية وبتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان". وحول نشاطات المفوضية لدعم اللاجئين اكد الخطيب ان "مفوضية شؤون اللاجئين بتقديم مساعدات نقدية على اللاجئين خلال فصل الشتاء".