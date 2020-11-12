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بالتنسيق مع رئاسة الاقليم والحكومة.. برلمان كوردستان يبحث أبعاد قانون الاقتراض

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-12T16:50:47+0000
بالتنسيق مع رئاسة الاقليم والحكومة.. برلمان كوردستان يبحث أبعاد قانون الاقتراض

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الخميس، عن عقد جلسة قريبة بالتنسيق مع رئاستي الإقليم والحكومة وممثلي الكورد في بغداد لبحث أبعاد قانون الاقتراض الذي صوت مجلس النواب العراقي من دون حضور النواب الكورد من أجل الخروج بموقف موحد.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تنظر بقلق بالغ الى الخطوة الاخيرة لمجلس النواب العراقي الذي تم اتخاذه من دون الاخذ بنظر الاعتبار لقيم التعايش والتشارك وأسس النظام الاتحادي التي ثبتت في الدستور العراقي، بصدور قانون تمويل العجز المالي فجر اليوم الخميس.

وقال إن هذه الخطوة خرق لروح التعايش والمشاركة ومعاكس للخطوط العامة للاتفاقيات السابقة، وفي الوقت نفسه وقوف بالضد من اي نوع من التقارب لمعالجة المشكلات المعلقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية على أسس الدستور.

واضاف البيان انه فضلا عن تقديم الشكر والثناء لجميع الكتل الكوردستانية وجميع ممثلي اقليم كوردستان الذين تبنوا موقفا ورأيا موحدا في رفض المشاركة في جلسة التصويت، معلنا انه بالتنسيق مع رئاسة اقليم كوردستان وحكومة الاقليم وممثلي الاقليم في المؤسسات الاتحادية العراقية وبعد السؤال والتشاور بين كتل برلمان كوردستان، ستعقد جلسة للبرلمان لتحليل جميع أبعاد هذا التطور واتخاذ موقف وقرار موحد لان هذا الموضوع على علاقة بحياة ومعيشة شعب كوردستان وتحمل الجميع واجب ومسؤولية مشتركة بهذا الصدد.

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