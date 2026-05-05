بالتنسيق مع بغداد.. أمن كوردستان يعلن تفكيك شبكة مخدرات دولية

أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، وضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون، ضمن عملية استخبارية مشتركة نُفذت في عدة مناطق.

وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني العراقي ووكالة الحماية والمعلومات/المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لجهاز الأسايش في إقليم كوردستان، حيث تم إلقاء القبض على شبكة دولية تنشط في تجارة المواد المخدرة في عدد من محافظات العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون حبة من مادة الكبتاغون، إلى جانب 100 كيلوغرام من مادة الحشيش، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب هذه المواد إلى خارج البلاد.

وأشار إلى توقيف جميع المتهمين وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 في العراق، مؤكداً استمرار التحقيقات بحقهم.