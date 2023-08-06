بالتنسيق مع بغداد.. كوردستان تفكك شبكة دولية وتضبط نحو نصف طن من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تفكيك عصابة دولية بحوزتها أكثر من نصف طن من الحبوب المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد صدور أمر من قاضي التحقيق في الأسايش تمكنت فريق التحقيق والمتابعة في المديرية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في محافظة دهوك في الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري".

وأضافت "تبين في التحقيقات أن هؤلاء المتهمين هم أعضاء في عصابة دولية للمخدرات ولديهم معلومات كاملة عن عدد من مخازن المواد المخدرة في داخل العراق وإقليم كوردستان".

وأشارت إلى أنه "بعد التنسيق بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ووزارة الداخلية الاتحادية والمديرية العامة للأسايش، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديرية مكافحة المخدرات وجهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان وجهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي إضافة إلى مديرية أسايش محافظة دهوك، وتمت مداهمة العصابة وضُبط بحوزتهم 236 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، و35 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة".

وتابعت المديرية "وبنفس العملية تم إلقاء القبض على ستة تجار للمخدرات في ناحية ربيعة الحدودية في محافظة نينوى، ومدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وضبط 216 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون و15 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة".

وأوضحت أن "مصدر المواد المخدرة لهذه العصابة الدولية الخطيرة هو من دول الجوار وذهبت باتجاه إقليم كوردستان والعراق ومن هناك إلى دول الخليج".