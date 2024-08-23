بالتعاون مع جامعة إيطالية.. دهوك تطلق سلسلة مشاريع للتنقيب عن الآثار (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية آثار دهوك، يوم الجمعة، إطلاق سلسلة من المشاريع المهمة في منطقة شيخان للتنقيب عن الآثار.

وقال الدكتور بيكس بريفكاني مدير دائرة آثار دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاريع تأتي بالتعاون مع جامعة اودينه الايطالية وتحت إشراف المديرية العامة للآثار والتراث".

وأوضح أن "المشاريع تتضمن تنقيبات أثرية في تل (كومل) التابع لناحية (كلكجي) وهو موقع معركة (كوكاميلا) الشهيرة التي وقعت عام 331 قبل الميلاد بين الاسكندر المقدوني وداريوس الثالث الفارسي، كما تشمل الخطة حفريات في (خنس) لاكتشاف بداية نظام ري قديم يمتد لمسافة 340 كم يعود تاريخه الى ما قبل 2700 عام، والذي كان يستخدم لإيصال المياه الى نينوى عاصمة الآشوريين".

وأضاف بريفكاني ان "العمل جار على تصميم حديقة اثرية في خنس بالتعاون مع مهندسين من جامعة روما للتكنولوجيا ومهندسي مديرية اثار دهوك وجامعة دهوك ومتخصصين آخرين، كما يتم العمل على ترميم النقوش البارزة في (خنس) بما في ذلك النقش الشهير للحصان والثور المجنح ونقوش الملك سنحاريب ونقش الأسود".

وتابع ان "المشاريع تشمل ايضاً إجراء مسح اثري شامل في منطقة (اتروش) لتسجيل وتوثيق المواقع الاثرية وجمع معلومات عن الحياة في المنطقة خلال العصور القديمة".

واكد مدير دائرة آثار دهوك ان "هذه المشاريع تهدف الى الحفاظ على التراث الأثري الثمين لمنطقة شيخان ودراسة تاريخها العريق".

وختم بالقول، إن "الأعمال الجارية تساهم في فهم أعمق للتاريخ القديم للمنطقة، و تعزز من قيمتها الثقافية والسياحية".