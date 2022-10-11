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بالتعاون مع بغداد.. انطلاق معرض السليمانية الدولي بمشاركة محلية ودولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T08:53:37+0000
بالتعاون مع بغداد.. انطلاق معرض السليمانية الدولي بمشاركة محلية ودولية

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض السليمانية الدولي الخامس عشر، فيما لفت القائمون على المعرض الى مشاركة واسعة من الشركات المحلية و الدولية في فعاليات المعرض.

 

وقال زريان محمد المتحدث باسم معرض السليمانية الدولي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض الدولي يستمر للفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري".

واضاف محمد أن "المعرض يشمل مواد غذائية وكماليات ومواد زراعية وحتى بعض شركات السيارات تشارك في عرض منتجاتها في المعرض".

واضاف المتحدث ان المعرض شهد مشاركة أكثر من 150 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى الشركات المحلية"،

وأوضح محمد أن "كل الدول المشاركة في المعرض لديها وكالات حصرية في السليمانية وهذا بسبب الانفتاح التجاري للسليمانية على دول العالم".

واشار المتحدث الى ان "المعرض هذا العام أقيم بدعم من وزارتي التجارة في العراق وإقليم كوردستان وهيئة الاستثمار"، مبينا أن "المعرض يفتح أبوابه للمواطنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء وكل المنتجات بأسعار مخفضة".

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