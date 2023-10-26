بالتعاون مع المانيا.. افتتاح مركز لرصد الزلازل في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت جامعة تيشك الدولية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، افتتاح مركز خاص برصد الزلازل، بالتعاون مع احدى الجهات الألمانية المختصةز

وقال عضو المركز برهم حيدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مركز رصد الزلازل التربوي تم افتتاحه نظرا لتزايد الكوارث الطبيعية في المنطقة"، مبينا انه "افتتاحه تم بالتعاون مع مركز باهاوس الالماني حيث يعمل على رصد الزلال و تسجيلها باحدث الاجهزة وتشرف عليها جامعة تيشك الدولية".

واضاف حيدر ان "الهدف من هذا المركز اجراء بحوث علمية ودراسات حول الزلازل في اقليم كوردستان".