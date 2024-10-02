بالتعاون بين بارزاني الخيرية وقنصلية الكويت.. افتتاح كلية الدراسات الإسلامية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أُعلن في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن افتتاح كلية الدراسات الإسلامية كمشروع مشترك بين قنصلية الكويت و مؤسسة بارزاني الخيرية.

وفي حفل الافتتاح قال وزير الأوقاف بشتيوان صادق نيابة عن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، "على الرغم من أن كوردستان ذات أغلبية مسلمة، إلا أن كوردستان قدمت عبر التاريخ العشرات من العلماء عبر التاريخ الإسلامي".

وأضاف، أن "الثقافة الجميلة للشعب الكوردي في التعايش والمصالحة الاجتماعية أعطت كوردستان عنواناً رفيعاً جداً في المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "الخطاب الديني في كوردستان لا يزال خطاباً معتدلاً، وطالما أن القيادة الكوردستانية وحكومة الاقليم موجودة، فإن هذا الاعتدال والتعايش سيستمران".

وتتكون كلية العلوم الإسلامية جامعة صلاح الدين في أربيل من مبنيين، وقاعة المحاضرات وقاعة العمادة وقاعة المناسبات.