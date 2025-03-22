بالتزامن مع 7 آلاف مدينة.. أربيل تحيي "ساعة الأرض" (صور)

شفق نيوز/ أحيت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مبادرة "ساعة الارض" في يومها العالمي، عبر إطفاء الأضواء من الساعة الثامنة والنصف، ولمدة ساعة كاملة.

وقال رئيس منظمة آڤيار المعنية بالبيئة، آسو شكاك، لوكالة شفق نيوز، إنه "نقيم هذه الفعالية مع 190 دولة و7 آلاف مدينة حول العالم".

وأضاف "اتفقنا مع عدة جهات في أربيل، على إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة للمساهمة في هذه الفعالية"، مبينا أن "هذه الفعالية تأتي لحماية البيئة وتقليل العوامل التي تسبب تلوثها وتساهم ايضا في توعية المواطنين بهذا الشأن".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن الأضواء في المنطقة اطفأت من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 9:30 مساء بمشاركة العديد من الشخصيات الحكومية وممثلي المنظمات المعنية بالبيئة.

وساعة الأرض هي حدث عالمي تُقام في آخر يوم سبت من شهر آذار/ مارس من كل عام، حيث يتم اطفاء الأضواء من الساعة 8:30 حتّى 9:30 بالتوقيت المحلي للمنطقة.