بالتزامن مع يومها العالمي.. ملتقى خاص لمناقشة أضرار المخدرات في السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

أقيم في السليمانية، يوم الأربعاء، ملتقى خاص لمناقشة أضرار المخدرات على المجتمع المحلي، الذي جاء تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يُحتفل به في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام.

وقال المشرف على الملتقى، هاوكار عزت، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملتقى يأتي كجزء من حملة شاملة تهدف إلى تقليل نسبة تعاطي المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمخاطرها وأضرارها".

وأكد عزت أن "هذه الحملة تهدف إلى إشراك المجتمع بشكل فعال في مواجهة تحديات المخدرات"، مشددًا على أن "المسؤولية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط بل على أفراد المجتمع كافة".

ولفت إلى أن "الملتقى يتضمن عدة محاور سيتم تقديمها من قبل مختصين في مجال مكافحة المخدرات، ويشمل ذلك مسؤولين حكوميين من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، إلى جانب مختصين آخرين في وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال".

وتابع أن "الملتقى يأتي في وقت حساس حيث تواصل المخدرات الانتشار بشكل واسع بين فئات المجتمع المختلفة"، مؤكداً أن "الوعي المجتمعي هو العامل الأهم في التصدي لهذه الظاهرة".

وأوضح المشرف على الملتقى، أن "الحملة ستستمر في إقامة ورش عمل، وتنظيم حملات توعوية للتثقيف حول أضرار المخدرات، ودور المواطنين في الوقاية منها"، مشيراً إلى أن "المخدرات تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع وخاصة فئة الشباب، والحملة تركز على أهمية دور العائلة والمجتمع في الوقاية من هذه الآفة".

وفي ختام الملتقى، تم التأكيد على "أهمية التعاون بين الجهات المعنية كافة في محاربة المخدرات، ودعوة المجتمع المحلي للمشاركة الفعالة في هذه الحملة الوطنية".