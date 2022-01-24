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بالتزامن مع موجة البرد.. كهرباء السليمانية تجهز بنجوين بـ(20) ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T06:40:33+0000
بالتزامن مع موجة البرد.. كهرباء السليمانية تجهز بنجوين بـ(20) ساعة

شفق نيوز/ قالت المديرية العامة لكهرباء محافظة السليمانية يوم الاثنين، إن قضاء بينجوين مرة بأعتى موجة من البرد والثلوج خلال الأيام الماضية تكاد تكون الاقوى منذ عقد من الزمان.

وأضافت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بسبب انخفاض درجات الحرارة الى أكثر من(- ٢٥) درجة تحت الصفر، تم تجهيز بينجوين بأكثر من (٢٠) ساعة خلال اليوم الواحد".

واشار البيان الى انه "سابقا وعلى مدار فصول السنة كانت بينجوين تجهز ب٢٤ ساعة كهرباء يوميا لكن بسبب الأحمال الكبيرة نتيجة استخدام المدافئ خلال موجة تساقط الثلوج أدى إلى زيادة الأحمال على (الفيدرات)، ما أدى إلى تقليل ساعات التجهيز من (٤) ساعات يوميا".

في وقت يتم تجهيز السليمانية بأكثر من (٦) ساعات يوميا.

ولفت البيان الى أن "فرق الصيانة التابعة لمديرية كهرباء السليمانية، مستمرة في كل الأوقات لمعالجة أي خلل يحصل في شبكة الكهرباء لتلافيه وعدم تأثيره على موطني بنجوين في هذه الأيام".

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