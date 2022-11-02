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بالتزامن مع مذكرة اعتقال.. شاسوار عبد الواحد يغادر كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-02T16:37:17+0000
بالتزامن مع مذكرة اعتقال.. شاسوار عبد الواحد يغادر كوردستان

شفق نيوز/ افادت مصادر خاصة، يوم الأربعاء، بمغادرة شاسوار عبد الواحد، رئيس حركة الجيل الجديد، إقليم كوردستان متجهاً إلى تركيا.

وبحسب فيديو نشره شاسوار عبد الواحد قادر، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد غادر إقليم كوردستان متجها إلى تركيا، لكن لم يتم الكشف عن سبب مغادرته.

لكن شاسوار عبد الواحد، قال في وقت سابق، إن أطباءه أخبروه أنه بحاجة لعملية جراحية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار محكمة كويسنجق في إقليم كوردستان مذكرة توقيف بحق شاسوار عبدالواحد وفقا للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي ووجهة الأجهزة الأمنية كافة بالاسراع بأمر إلقاء القبض بحقه مع تفتيش منزله.

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