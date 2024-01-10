بالتزامن مع إضراب مئات المخابز .. النيران تلتهم فرناً وسط أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في أحد الأفران ضمن مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الحريق اندلع في حدود الساعة 12:30 في حي (شيخ أحمد) وسط مدينة أربيل، وتسبب بإصابة شخص من عمال الفرن".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي".

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة أربيل، صباح اليوم، إضراب أكثر من 600 فرن عن العمل، بسبب قرار خفض سعر الخبز الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، على أن يكون سعر كل (10) أرغفة من الخبز أو الصمون (1000 دينار) فقط.

واتخذت محافظة أربيل، جملة من الإجراءات لدعم أصحاب المخابز والأفران من خلال خفض أسعار الوقود والدقيق (الطحين)، ليتمكنوا من تنفيذ القرار، كما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.

وقررت محافظة أربيل، دعم ومساعدة المخابز والأفران، حيث سيتم من الآن فصاعداً خصم سعر كل لتر غاز بنسبة 50% من خلال لجنة مكونة من مكتب المحافظ والرقابة التجارية وممثلي أصحاب المخابز، على أن يتم تزويدهم بالغاز بسعر 300 دينار للتر، بعد أن كانوا يشترونه سابقا بـ(600 دينار)، إضافة إلى تزويدهم بالدقيق بسعر (30 ألف دينار) للكيس الواحد (50 كغم)، وكذلك تزويدهم بكيس إضافي واحد مجاناً على الطن الواحد من الدقيق، فضلا عن دعمهم بتخفيض أسعار أجور الكهرباء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.