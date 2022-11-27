بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني .. وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، أن وفد حكومة الإقليم المفاوض سيزور العاصمة بغداد اليوم الأحد لاستئناف الحوارات من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة.

وقال عادل في تصريح عبر فيديو مسجل بثه الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، إنه "بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني سنزور اليوم بغداد تثبيت حقوق كوردستان كما ينص عليه الدستور"، مبينا أن برنامج الوفد لهذا اليوم يتضمن الاجتماع مع وزارة المالية الاتحادية لإجراء التحضيرات اللازمة لإعداد الموازنة العامة للعراق للعام 2023. وأضاف أنه من المخطط عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين العراقيين.

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