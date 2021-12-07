بالتزامن مع زيارة الحلبوسي.. مسعود بارزاني يستقبل الخنجر في أربيل

شفق نيوز / أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، على أهمية تنفيذ مبدأ الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني للخنجر في مصيف صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان صدر عن مقر بارزاني، وورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أن "الجانبين بحثا الوضع السياسي والتهديدات والتحديات أمام العراق، وخاصة في مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي، وأهمية تنفيذ مبدأ الشراكة، وكذلك ضرورة التنسيق والعمل المشترك من اجل تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد".

وتأتي زيارة الخنجر، إلى أربيل، بالتزامن مع أخرى يجريها رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي هناك، إذ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح يوم الثلاثاء، مع الحلبوسي والوفد المرافق له، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، أن وفوداً من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للتباحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.