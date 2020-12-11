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بالتزامن مع السليمانية .. عودة الاحتجاجات في حلبجة وادارة منطقتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-11T14:29:37+0000
بالتزامن مع السليمانية .. عودة الاحتجاجات في حلبجة وادارة منطقتين

شفق نيوز/ خرج المئات من المتظاهرين عصر اليوم الجمعة في كل من محافظة حلبجة وادارة منطقتي "رابرين"، و"كرميان" في عودة الاحتجاجات الى زخمها بعد ان اتخذت السلطات في اقليم كوردستان مجموعة من القرارات لإحتوائها.

وشهد قضاء رانيا في منطقة "رابرين" تظاهرات واسعة طوقتها القوات الامنية لكن سرعان ما توترت الاوضاع بين الجانبين لتندلع صدامات على اثرها.

وفي قضاء "كلار" التابع لمنطقة "كرميان" تجمع عشرات الاشخاص وانطلقوا بتظاهرة.

واحتشد المئات وسط مركز محافظة حلبجة وتظاهروا مكررين نفس المطالب التي خرجوا من اجلها قبل ايام.

وشهد مركز مدينة السليمانية يوم الجمعة تظاهر العشرات احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي وتاخير صرف الرواتب والازمة الاقتصادية.

ودعا ما يسمى مجلس المعترضين ليلة أمس بإقامة احتجاج امام مبنى محافظة السليمانية من دون موافقة امنية.

واضطرت القوات الامنية باطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين وتفرقتهم سعيا منها لانهاء التظاهر مما اصاب عدد من المتظاهرين باصابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه تم اعتقال بعض منظمي الاحتجاجات على خلفية دعوتهم الى التظاهر بدون تصريح امني.

و أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، منع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وذلك بعد إسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها.

ومنذ أكثر من اسبوع تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح بينهم عناصر امن.

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