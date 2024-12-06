بالتزامن مع اشتباكات دمرت البيئة.. تركيا تهدي دهوك الآلاف من شتلات الأشجار

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في دهوك، يوم الجمعة، عن تسلمها 4600 شتلة من أشجار البندق والجوز وأصناف أخرى مقدمة من تركيا، لتحسين البيئة في المحافظة.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الشتلات التي تم نقلها من مدينة دياربكر التركية جرى غرسها في الحديقة العامة بمركز مدينة دهوك بحضور سفير تركيا في العراق أنيل بورا أينان، وقنصل تركيا في إقليم كوردستان إيرمان تويجو.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين المحليين والدبلوماسيين، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية بين البلدين، وتسهم في تعزيز الجهود البيئية في المحافظة.

وفي الوقت نفسه وعلى بعد كيلومترات قليلة تبدو صورة البيئة مختلفة تماماً.

حيث أفاد شهود عيان في منطقة العمادية، لوكالة شفق نيوز، بأن "الصراع المسلح المستمر بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني أدى إلى حرق وتدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في قضاء العمادية وشملت الخسائر تدمير آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة إضافة إلى إتلاف مساحات شاسعة من المراعي".

وتأتي هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البيئة والاستدامة في دهوك، بالتزامن مع العمليات العسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني في مختلف مناطق إقليم كوردستان والتي خلقت تحديات كبيرة تهدد البيئة وتعيق تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والسلام والاستقرار.