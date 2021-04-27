بالتزامن مع استئنافها أعمال مشروعها بإقليم كوردستان .. ارتفاع سهم "دانة غاز"

شفق نيوز/ ارتفع سهم شركة دانة غاز خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان عن استئنافها بالتعاون مع شركة نفط الهلال أعمال مشروع التوسعة في حقل "خور مور" بإقليم كوردستان العراق بالكامل.

وبحلول الساعة الـ11.10 ظهراً بتوقيت الإمارات، صعد سهم شركة دانة غاز بنسبة تصل إلى 0.49 بالمائة، حتى بلغ سعر 0.810 درهم.

ونفذ مستثمرو 28 صفقة على نحو 1.75 مليون سهم، بقيمة 1.43 مليون درهم في تلك اللحظات.

وأعلنت الشركة أن هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، يضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

ويأتي ذلك لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

وفي تلك الأثناء تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.48 بالمائة، بالغاً مستوى 6116.82 نقطة

وجرت تعاملات إجمالية بنحو 89.31 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 825 صفقة على الأسهم كافة بالسوق، بسيولة إجمالية 769.37 مليون درهم.

وكانت أعمال البناء الخاصة بالمشروع قد أرجئت جراء جائحة كورونا، وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل/نيسان 2023، عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان والمقاول على إعلان حالة القوة القاهرة.