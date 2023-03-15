بالتزامن مع احتفالات النوروز.. افتتاح معرض الزهور في أربيل (صور)

شفق نيوز/ افتتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرض الزهور والحدائق، بمشاركة 25 شركة مختصة بالمشاتل والتصميم، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد النوروز.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الشركات الخاصة الموجودة في إقليم كوردستان، والمختصة بمجال المشاتل وتصميم الحدائق، هي الأفضل في العراق والمنطقة".

وأعرب خوشناو، عن أمله أن يلقى هذا المعرض إعجاب مواطني الإقليم بشكل عام وأربيل بشكل خاص، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان ومنذ زمن طويل يهتم بالأشجار والزهور".