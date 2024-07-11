بالاتفاق مع بغداد.. سياحة كوردستان تشدد الإجراءات بشأن الشركات غير المرخصة

شفق نيوز/ كشفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن التوصل إلى عدة اتفاقات مع هيئة السياحة الاتحادية بشأن الشركات غير المرخصة والوهمية.

وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال، في مؤتمر مشترك مع وفد من هيئة السياحة الاتحادية الذي يزور أربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "عقدنا اجتماعاً يوم أمس مع وفد هيئة السياحة في الحكومة الاتحادية ورابطة الشركات السياحية واتفقنا على عدة نقاط متعلقة بالشركات غير الرسمية والوهمية في وسط وجنوب العراق، واتفقنا عدة إجراءات تصب في مصلحة السياح".

وأضافت "تم الاتفاق على اعتماد الشركات المرخصة في تفويج السياح والاعتماد على الدليل السياحي المجاز من هيئتي السياحة في بغداد وأربيل وفتح مكاتب ولجان تنسيقية مشتركة في كلا الجانبين".

وتابعت "وكذلك الاعتماد على رابطة شركات السفر والسياحة حيث أن هذه التوصيات تتضمن اتخاذ عدة إجراءات منها إعداد هويات للشركات المجازة ونظام مراقبة البرامج".