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باكستان تعلن رغبتها في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-10T14:00:13+0000
باكستان تعلن رغبتها في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، يوم الاربعاء، رغبة بلاده في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مدينة أربيل.

وخلال اللقاء بين الطرفين وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "نقل السفير الباكستاني لرئيس حكومة إقليم كوردستان تحيات وتقدير القيادة الباكستانية، وأعرب عن رغبة بلاده في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والتبادل التجاري والزمالات الدراسية لطلبة إقليم كوردستان في الجامعات الباكستانية".

كذلك، ثمّن السفير الباكستاني التنمية وإعادة الإعمار والموقع المهم لإقليم كوردستان باعتباره عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني "استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات مع باكستان، وتطرق إلى برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان في مجالات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين".

كما جرى في اللقاء التباحث حول فرص العمل والتنسيق بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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