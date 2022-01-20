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باكستان تعتزم فتح قنصلية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T13:27:50+0000
باكستان تعتزم فتح قنصلية في أربيل

شفق نيوز/ أبدى السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، يوم الخميس، رغبة بلاده في افتتاح سفارة لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال البيان إن اللقاء تناول "الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع باكستان وخاصة في المجالات التجارية والتربوية والجامعية، فرص العمل وتشغيل رؤوس أموال المستثمرين الباكستانيين في العراق وإقليم كوردستان، أحوال الجالية والايدي العاملة الباكستانية في العراق وإقليم كوردستان والتي تعمل في مجالات متنوعة".

وأكد السفير الباكستاني أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأن هناك مجالاً جيداً للتعاون والنشاط التجاري مع إقليم كوردستان، وأبدى نية بلده في فتح قنصلية في أربيل لتحقيق هذا الهدف، وتحدث عن فرص تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكستان وإقليم كوردستان.

من جانبه، أكد بارزاني عن استعداد ورغبة إقليم كوردستان في المزيد من تقوية العلاقات، مشيراً إلى فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الباكستانية في إقليم كوردستان.

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